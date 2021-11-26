“Если вы увидите красивого незнакомца, сделайте первый шаг”: 5 знаков зодиака встретят свою любовь в новогодние праздники

Не за горами новогодние праздники – время волшебства и романтики. Представителей некоторых знаков зодиака ожидают серьезные перемены на личном фронте. Хорошая новость заключается в том, что они будут положительными. Вот кому суждено встретить свою любовь в предстоящие новогодние праздники.

Телец

Вы будете невероятно привлекательны для противоположного пола, поэтому пользуйтесь моментом наладить свою личную жизнь. Уран, который находится сейчас в вашем знаке, хочет, что вы немного встряхнулись и испытали то, что не входит в ваши рамки и шаблоны. Так что можете смело отправляться навстречу романтическим приключениям.

Рак

Любовь найдет вас везде, где бы вы ни были. Это удивительный период, когда будут разрушены ваши старые стереотипы. Возможно, поначалу происходящее покажется вам непривычным. Старые отношения удивительным образом трансформируются в новые, либо люди, которые не привлекали вас раньше, покажутся вам весьма симпатичными. В любом случае рассматривайте все варианты и будьте открыты к экспериментам.

Скорпион

Ваша правящая планета Марс будет находиться в вашем знаке до 14 декабря, а это означает, что вы будете полны страсти и энтузиазма найти вторую половинку. Плюс солнечное затмение в Тельце снимет с вас все внутренние запреты. Вы сможете раскрыть весь свой потенциал, станете очень привлекательными для противоположного пола. Не бойтесь сделать первый шаг и проявить инициативу, если увидите красивого незнакомца.

Стрелец

В предстоящий новогодний сезон планеты Нептун и Марс принесут вам удачу во всех амурных делах. Если вы уже состоите в отношениях, тогда устройте партнеру романтический ужин, отправьтесь в совместное путешествие. Это позволит вернуть романтику в ваши отношения, поспособствует еще большему сближению.

Если вы одиноки, обновите немного свой гардероб, смените имидж и отправляйтесь на поиски второй половинки.

Козерог

В амурных делах вы будете самыми удачливыми, поскольку планета Венера будет находиться в вашем знаке вплоть до марта 2022 года. Особенно внимательно присмотритесь к тем людям, с которыми познакомитесь в период между 9 декабря и Новым годом. Велика вероятность того, что именно в данный промежуток судьба сведет вас с тем человеком, с которым вы сможете создать крепкую семью. Знаете, как вы сможете определить «своего» партнера? Уже в первые минуты знакомства вы почувствуете, будто уже встречались когда-то (возможно, в прошлой жизни) с данным человеком.