“Мыть волосы реже, чтобы не выпадали”: трихолог прокомментировал популярные советы из Интернета

Сегодня в Интернете есть много разных советов. Однако далеко не ко всем следует прислушиваться. Вот самые популярные, которые согласился прокомментировать опытный трихолог Кузьма Хобзей . Наверняка эта информация пригодится вам для того, чтобы научиться правильно ухаживать за волосами.

Если выпадает более ста волосинок в день, это является поводом обратиться к врачу

На самом деле, паниковать не стоит, поскольку в данном случае нужно выбрать стратегию индивидуального подхода. На голове человека в среднем присутствует 100 тысяч волосинок. От 5 до 15% находится в стадии телогена, то есть волосинка уже отсоединилась, но еще не выпала. Если посчитать, получается, что приблизительно 10 тысяч волосинок должны выпасть в течение трех месяцев. А это значит, что сто штук в день является нормой, больше – это уже проблема. Однако стоит учитывать то, что не у всех людей есть все 100 тысяч. Далее, даже разница в 10% (от 5 до 15%) является довольно большой, поэтому частота выпадения значительно отличается, но остается в пределах нормы. Кроме того, существует еще и сезонное выпадение. Что также нормально. Вспомните, в каком количестве выпадали у вас волосы год назад в это время, и станет ясно, есть ли проблема или пока не стоит беспокоиться.

Мыть голову нужно реже, чтобы не выпадали волосы

Мы рассмотрели систему выпадения волос и определили, сколько волосинок должно выпасть в течение суток. От мытья головы и нанесения на поверхность локонов шампуней и бальзамов волосы размягчаются, луковички ослабевают, и замечается выпадение. Поэтому кажется, что во время мытья в раковине или ванне остается довольно основательный пучок, и это верно. Волосы выпадают от внешних механических воздействий, коим является мытье. Однако их выпадает ровно столько, сколько находится в фазе телогена и ничуть не больше. Поэтому от частоты мытья количество выпавших волосинок никак не зависит. С этим могут согласиться люди, которые привыкли проводить подобную процедуру через день или каждый день. С каждым следующим разом волос выпадает все меньше, поэтому можно мыть голову ровно столько раз, сколько требуется для чистоты.

Нельзя мыть голову горячей водой, лучше остановиться на теплой

С этим советом можно согласиться. Очень высокая температура, во-первых, негативно влияет на кожу, поскольку можно обжечься. А во-вторых, она провоцирует выделение жира на волосах, и от этого они становятся грязными намного быстрее. Если использовать прохладную воду, смыть остатки жира и грязи будет крайне проблематично. Поэтому оптимальной температурой является 34-36 градусов.

Использовать желток вместо специальных средств по уходу

Старые «дедовские» методы остались в далеком прошлом, и ими пользуются лишь люди, которые не доверяют современным средствам. На самом деле, яичный желток можно употреблять, но исключительно в качестве маски с использованием масел и других ингредиентов. Причем делать это стоит изредка, а не в качестве постоянного применения. Заменять шампунь яйцом, как минимум, нецелесообразно, поскольку вы не добьетесь эффекта идеальной чистоты. Да и запах, который будет исходить от ваших волос (даже если вы хорошо промоете их проточной водой и высушите) может быть не очень приятным. Поэтому все нужно делать в меру, но никак не заменять незаменяемые априори вещи.

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Нельзя расчесывать мокрые волосы

Это очень полезный совет, к которому можно прислушиваться. При расчесывании мокрые волосы растягиваются, а затем при высушивании сжимаются, как пружина. В результате они становятся тоньше, поднимаются чешуйки, и от этого локоны становятся менее эластичными, гладкими и блестящими. Наоборот, возрастает риск ломкости, тусклости, увеличивается вероятность выпадения в целом. Поэтому расчесывать волосы следует только тогда, когда они полностью высохнут или приподнимать во время просушивания брашингом (вам даже не придется их расчесывать, они сами станут гладкими в процессе высыхания).

Вытирать и сушить волосы феном вредно

Здесь можно немного поспорить, поскольку очень сильно вытирать не рекомендуется, но промокнуть и избавиться от лишних капель необходимо. Сделайте это аккуратными движениями и не сооружайте на голове «чалму» из тяжелого полотенца. Лучше использовать тканевую салфетку из материала, из которого шьют футболки. Волосы можно сушить феном и даже пользоваться термоприборами разрешается, поскольку фолликул расположен на глубине 6-7 миллиметров, и воздействие не причинит ему вреда. Другое дело – использовать очень горячую струю воздуха или высокую температуру плойки или утюжка. Это гарантированно навредит волосам. Поэтому старайтесь устанавливать режим теплого воздуха (с ионизацией) для фена, а также наносить термозащитные средства на поверхность волос во время укладки.

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Домашние маски из чеснока, горчицы, перца и прочих ингредиентов являются очень полезными

Будьте с ними очень осторожны, поскольку такие продукты способны причинить вам много вреда. Особенно может пострадать кожа головы, когда на нее попадет кашица из чеснока, горчица или перец (все равно, каким он будет, красным или черным). Появятся ожоги, а залечить раны будет крайне проблематично. Поэтому постарайтесь не экспериментировать, а использовать нейтральные и максимально безопасные ингредиенты, если предпочитаете делать маски в домашних условиях.

Использование специального шампуня, сывороток и бальзамов способствует росту волос

Если происходит чрезмерное выпадение волос вплоть до облысения, это является не симптомом, а диагнозом. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Можно себя обманывать и считать, что средства способны помочь и восстановить полноценный рост, но это не так. На самом деле, шампуни и бальзамы – это средства по уходу за волосами, а не лекарства. Поэтому следует оправляться к трихологу и следовать его рекомендациям.

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Положительное влияние на состояние кожи и волос оказывают корень лопуха и кора дуба

В Интернете дается совет по ополаскиванию волос, когда после использования шампуня используются отвары корней и коры. Но шампунь нужно смывать исключительно проточной водой. Причем, делать это очень тщательно, чтобы на поверхности не оставалось ни капли средства. И только после этого можно ополоснуть локоны отваром, который вам нравится. Особой пользы в укреплении и ускорении роста от коры дуба и лопуха нет (по крайней мере, она не доказана), но вы можете использовать это по своему усмотрению (например, кора дуба может окрасить ваши волосы в каштановый цвет, как и отвар ромашки придаст светлый золотистый оттенок).

Для расчесывания следует использовать деревянную расческу или щетку с натуральной щетиной

Стоит помнить о том, что инструменты по уходу должны быть качественными, поэтому использование натуральных материалов приветствуется. Чтобы волосы легко расчесывались, рекомендуется пользоваться гребнем с жидкими зубцами, щеткой с ворсинами разной длины и пр. То есть нужно выбирать такие инструменты, которые не способны повредить волосы и кожу головы (например, пластмассовая расческа или щетка с острыми зубцами). Стоит также сказать о том, что движения должны быть максимально аккуратными, а расчесывать волосы (в первую очередь речь идет о длинных) следует от кончиков, постепенно поднимаясь наверх. Нельзя тянуть, вырывать, стараться при помощи силы вытянуть волосинки из пучка, таким способом пытаясь прочесать запутавшиеся волосы. Даже самые безопасные инструменты могут стать опасными в неумелых руках.