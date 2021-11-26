 

В РФ на шахте погибло более 50 человек – МЧС

26.11.2021, 5:30, Новости дня
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Ше сказал, что погибли 46 шахтеров и шесть спасателей, которые вышли на их поиски. Он объяснял, что “в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным”. 

Позже спасатели нашли живым одного из шести спасателей, которые считаются погибшими, сказал врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает ТАСС. 

По информации ТАСС, мужчина в сознании. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в Telegram, что его отправили в больницу. 

Контекст:

25 ноября 2021 года в Кемеровской области в вентиляционном штреке шахты “Листвяжная” на глубине 250 метров произошел взрыв, после чего начался пожар. Во время инцидента в шахте находилось 285 горняков. На поверхность вывели 239 человек.

Поисково-спасательную операцию пришлось приостанавливать в связи с высокой вероятностью нового взрыва из-за высокой концентрации метана на месте выработок.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной происшествия стали взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, травмировавший шахтеров.

Следком РФ начал расследование инцидента, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко задержали. Следствие считает, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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