 

Можно ли что-то изменить? – Личное мнение

26.11.2021, 11:14, Разное
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Вчерашняя авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе закончилась огромной трагедией.

Погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей. Ещё 49 человек в больнице.


Фото: Соцсети

Что же произошло?

Спустя сутки известно, что около половины девятого утра по местному времени в шахте произошло задымление. По предварительной версии оно было вызвано взрывом метана.

Под землёй на этот момент находилось 285 человек — ночная смена менялась с утренней.

Многие смогли эвакуироваться. К сожалению, погибли ещё и спасатели.

И тут всплыли интересные подробности. Оказывается, ЧП на шахте не первое.

https://t.me/lenamiro/10271

Датчики метана зашкаливали. Люди были вынуждены работать в нечеловеческих условиях с риском для жизни.

«Этот метан давно там зашкаливал. Им говорят: вы что, трусы, что ли, что, вам деньги не нужны, план не нужен»

Как говорят сами шахтёры, другой работы у них нет. А начальству было откровенно наплевать — их интересовал только план выработки.

https://t.me/lenamiro/10272

Очень сложно комментировать происходящее, когда зашкаливают эмоции. 52 человека погибли, потому что начальство интересовал только план выработки угля, а на технику безопасности, на условия труда людей им было наплевать.

Возбуждено уголовное дело. Начальство на шахте арестовано. Допрашиваются и проверявшие безопасность шахты. К сожалению, людей этим уже не вернёшь.

Да и можно ли что-то изменить?

Источник: Лена Миро



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