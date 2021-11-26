Можно ли что-то изменить? – Личное мнение
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Вчерашняя авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе закончилась огромной трагедией.
Погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей. Ещё 49 человек в больнице.
Фото: Соцсети
Что же произошло?
Спустя сутки известно, что около половины девятого утра по местному времени в шахте произошло задымление. По предварительной версии оно было вызвано взрывом метана.
Под землёй на этот момент находилось 285 человек — ночная смена менялась с утренней.
Многие смогли эвакуироваться. К сожалению, погибли ещё и спасатели.
И тут всплыли интересные подробности. Оказывается, ЧП на шахте не первое.
https://t.me/lenamiro/10271
Датчики метана зашкаливали. Люди были вынуждены работать в нечеловеческих условиях с риском для жизни.
«Этот метан давно там зашкаливал. Им говорят: вы что, трусы, что ли, что, вам деньги не нужны, план не нужен»
Как говорят сами шахтёры, другой работы у них нет. А начальству было откровенно наплевать — их интересовал только план выработки.
https://t.me/lenamiro/10272
Очень сложно комментировать происходящее, когда зашкаливают эмоции. 52 человека погибли, потому что начальство интересовал только план выработки угля, а на технику безопасности, на условия труда людей им было наплевать.
Возбуждено уголовное дело. Начальство на шахте арестовано. Допрашиваются и проверявшие безопасность шахты. К сожалению, людей этим уже не вернёшь.
Да и можно ли что-то изменить?
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Источник: Лена Миро
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