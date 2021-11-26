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Рыбинск ставит очередной антирекорд

26.11.2021, 11:09, Главное
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В Рыбинске за последние 7 дней (с 19 по 25 ноября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 341 пациента. Ранее максимальное число заболевших было выявлено две недели назад – 338.

Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1972 человека. Доля Рыбинска выросла до 17,29 процента (на прошлой неделе была 16,06).

Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
 

Дата

Всего в Рыбинске

За неделю

Всего по области

За неделю

Доля Рыбинска

на 23 июля

4218

83

48141

1411

5,88%

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%

на 27 августа

4433

23

55025

1356

1,70%

на 03 сентября

4459

26

56358

1333

1,95%

на 10 сентября

4510

51

57682

1324

3,85%

на 17 сентября

4542

32

59001

1319

2,43%

на 24 сентября

4617

75

60332

1331

5,63%

на 1 октября

4691

74

61726

1394

5,31%

на 8 октября

4821

130

63218

1492

8,71%

на 15 октября

4968

147

64822

1604

9,16%

на 22 октября

5151

183

66562

1740

10,52%

на 29 октября

5384

233

68420

1858

12,54%

на 5 ноября

5698

314

70362

1942

16,17%

на 12 ноября

6036

338

72334

1972

17,14%

на 19 ноября

6355

319

74320

1986

16,06%

на 25 ноября

6696

341

76292

1972

17,29%

Всего заболевших в регионе – 76 292 (Ярославль – 39153; Рыбинск – 6696; Ростовский МР – 4242; г.о. Переславль-Залесский – 4522; Тутаевский МР -2835; Ярославский МР – 3271; Угличский МР -3524; Борисоглебский МР – 1530; Некрасовский МР – 1714; Гаврилов-Ямский МР – 1353; Пошехонский МР – 1084; Рыбинский МР – 1019 ; Даниловскимй МР – 1196; Мышкинский МР – 668; Большесельский МР – 705; Некоузский МР – 893; Любимский МР – 812; Первомайский МР – 636; Брейтовский МР – 439).

Выздоровевших – 61 172 человека, умерших – 1 533 человека, госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2027 пациентов: 1447 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 580 с типичной клиникой COVID-19.




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