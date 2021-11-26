Рыбинск ставит очередной антирекорд
26.11.2021, 11:09, Главное
Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Теги: Безопасность
В Рыбинске за последние 7 дней (с 19 по 25 ноября) коронавирусную инфекцию диагностировали у 341 пациента. Ранее максимальное число заболевших было выявлено две недели назад – 338.
Как следует из официальных данных оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с распространением Covid-19 всего в регионе за этот период времени заболели 1972 человека. Доля Рыбинска выросла до 17,29 процента (на прошлой неделе была 16,06).
Отметим, численность населения Ярославской области (по данным на 1 января 2021 года) 1 241 424 жителей, Рыбинска – 182 383 или 14,69 процента от всех жителей региона.
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За неделю
|
Всего по области
|
За неделю
|
Доля Рыбинска
|
на 23 июля
|
4218
|
83
|
48141
|
1411
|
5,88%
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
|
на 27 августа
|
4433
|
23
|
55025
|
1356
|
1,70%
|
на 03 сентября
|
4459
|
26
|
56358
|
1333
|
1,95%
|
на 10 сентября
|
4510
|
51
|
57682
|
1324
|
3,85%
|
на 17 сентября
|
4542
|
32
|
59001
|
1319
|
2,43%
|
на 24 сентября
|
4617
|
75
|
60332
|
1331
|
5,63%
|
на 1 октября
|
4691
|
74
|
61726
|
1394
|
5,31%
|
на 8 октября
|
4821
|
130
|
63218
|
1492
|
8,71%
|
на 15 октября
|
4968
|
147
|
64822
|
1604
|
9,16%
|
на 22 октября
|
5151
|
183
|
66562
|
1740
|
10,52%
|
на 29 октября
|
5384
|
233
|
68420
|
1858
|
12,54%
|
на 5 ноября
|
5698
|
314
|
70362
|
1942
|
16,17%
|
на 12 ноября
|
6036
|
338
|
72334
|
1972
|
17,14%
|
на 19 ноября
|
6355
|
319
|
74320
|
1986
|
16,06%
|
на 25 ноября
|
6696
|
341
|
76292
|
1972
|
17,29%
Всего заболевших в регионе – 76 292 (Ярославль – 39153; Рыбинск – 6696; Ростовский МР – 4242; г.о. Переславль-Залесский – 4522; Тутаевский МР -2835; Ярославский МР – 3271; Угличский МР -3524; Борисоглебский МР – 1530; Некрасовский МР – 1714; Гаврилов-Ямский МР – 1353; Пошехонский МР – 1084; Рыбинский МР – 1019 ; Даниловскимй МР – 1196; Мышкинский МР – 668; Большесельский МР – 705; Некоузский МР – 893; Любимский МР – 812; Первомайский МР – 636; Брейтовский МР – 439).
Выздоровевших – 61 172 человека, умерших – 1 533 человека, госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 2027 пациентов: 1447 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 580 с типичной клиникой COVID-19.
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