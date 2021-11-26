 

Только правильные социалистические ценности – китайским поп-звёздам запретили хвастать богатством в интернете

26.11.2021, 10:44, Новости дня
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В своём новом постановлении Управление по надзору за киберпространством КНР запретило китайским знаменитостям демонстрировать в интернете своё богатство и роскошный образ жизни, пишет Insider. По мнению китайского регулятора, звёздный контент должен быть в рамках закона, соответствовать нормам этики и «правильным ориентирам», а также «продвигать основные социалистические ценности».

Китайским знаменитостям больше нельзя демонстрировать в соцсетях своё богатство и роскошный образ жизни. Так постановило Управление по надзору за киберпространством КНР в своём очередном руководстве, опубликованном во вторник 23 ноября. 

 

Как указано в постановлении китайского регулятора, контент, публикуемый в интернете представителями развлекательной индустрии и звёздными фанклубами, должен быть в рамках закона, соответствовать нормам этики, общественного порядка и «правильным ориентирам», а также «продвигать основные социалистические ценности». 

 

Insider отмечает, что последняя инициатива проводится в рамках масштабной кампании по «зачистке» индустрии развлечений. Таким образом китайские власти рассчитывают положить конец скандалам со знаменитостями и взять под контроль интернет-фанклубы, которые, по мнению правительства, могут провоцировать общественные беспорядки. 

 

Новое постановление также запрещает знаменитостям распространять слухи, публиковать ложную информацию или личные данные, стравливать фанклубы и призывать поклонников к незаконному сбору средств или сомнительным инвестициям. 

 

В тот же день, когда было опубликовано постановление Управления по надзору за киберпространством, Китайская ассоциация исполнительских искусств вынесла предупреждения 88 интернет-знаменитостям, нарушившим правила. Среди них — китайско-канадский певец Крис Ву, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах. Более того, ассоциация запретила всем аудио- и видеостриминговым платформам предоставлять свои услуги перечисленным в списке лицам. 

 

По словам учреждения, эти меры были приняты, чтобы «усилить внутреннюю дисциплину индустрии» и не дать «деятелям, нарушающим правила и этические нормы», в неё возвращаться. 

 

Как напоминает Insider, в августе китайские регуляторы удалили из всех соцсетей и со всех стриминговых платформ следы существования одной из самых популярных актрис страны Чжао Вэй. Власти не предоставили причин для столь радикального наказания, но государственные СМИ сообщили, что оно связано с «различными скандалами в разные годы».

 

В рамках новых правил китайские соцсети обязаны мониторить публикуемый у них контент и сообщать властям о любой подозрительной незаконной активности звёзд и конфликтах, в которых участвуют фанатские сообщества. Издание обращает внимание, что международные платформы вроде Twitter, Facebook и YouTube в КНР заблокированы, поэтому китайцы в основном пользуются местными соцсетями, такими как Weibo или Youku, где активно действует цензура. 

 

Недавно власти КНР столкнулись с жёсткой критикой, после того как известная теннисистка Пэн Шуай, опубликовавшая на Weibo пост, в котором она обвинила в сексуальном домогательстве высокопоставленного члена Коммунистической партии Китая, пропала почти на месяц. В воскресенье 21 ноября спортсменка вновь появилась на публике во время видеозвонка с Международным олимпийским комитетом.



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