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Ярославцы жалуются на финансовых мошенников и навязывание платных услуг

26.11.2021, 10:41, Новости
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За 9 месяцев 2021 года от потребителей финансовых услуг Ярославской области в адрес Банка России поступило почти 1800 обращений на финансовые организации.

Количество жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически осталось прежним, а вот структура и поводы обращений изменились.

У ярославцев стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов из-за пандемии. В результате общее количество претензий к работе банков сократилось почти на четверть. Однако по-прежнему именно жалобы в адрес банков составляют большую часть обращений – около 1000 жалоб.

Вместе с тем в полтора раза выросло число претензий ярославцев на услуги страховых компаний, их поступило 340. Подавляющее число вопросов связано с ОСАГО, в частности, людей волнует неверное применение КБМ и неправомерные отказы в заключении договоров автогражданской ответственности. Также в полтора раза увеличились и жалобы на деятельность МФО – до 280 обращений. Большинство обратившихся ярославцев жалуются на навязывание дополнительных платных услуг, превышение допустимой процентной ставки и размера задолженности.

За 9 месяцев поступило 64 обращения ярославцев по фактам финансового мошенничества, в основном жалобы были связаны с действиями кибермошенников.

На некорректные продажи одного финансового продукта под видом другого пожаловались 14 ярославцев. Подобные жалобы со стороны потребителей финансовых услуг стали сигналом для Банка России к усилению работы по противодействию недобросовестных практик, в частности, были ограничены продажи страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам, не обладающим специальными финансовыми знаниями.

Если у ярославцев есть вопросы о финансовых слугах, их можно задать в мобильном приложении «ЦБ онлайн». А направить жалобу можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии: 8-800-300-30-00. Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 или 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7.




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