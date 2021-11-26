Актриса студии “Квартал 95” Сопонару крупным планом показала голую грудь
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Он выбрала модель бикини с бюстгальтером бандо. Актриса сделала селфи на пляже, лежа на животе. Она крупным планом продемонстрировала голую грудь.
Образ она дополнила соломенной шляпой и массивными серьгами из желтого металла, а также цепочкой с кулоном в виде четырехлистника.
Снимок Сопонару обнародовала по просьбе подписчиков показать последнее фото в купальнике.
Фото: irinasoponaru / Instagram
Контекст:
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
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