 

Пришедшую без сменной обуви четвероклассницу заставили ходить босиком в Ачинске

26.11.2021, 10:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщила прокуратура Красноярского края.

«Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы №8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком.

Ранее преподаватель из школы города Морозовска в Ростовской области, заставившая школьницу смыть макияж, уволилась из учреждения.



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