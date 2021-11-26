Директора Казанского цирка уволили после видео с попыткой выяснить отношения с сотрудницей

Министерство культуры Татарстана уволило директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина после опубликованного в соцсетях видео, на котором он в нетрезвом виде пытается выяснить отношения с одной из сотрудниц, сообщили в министерстве.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что директор Казанского цирка выпил спиртное и решил выяснить отношения с коллегой, к которой испытывает симпатию. На видео мужчина в коридоре цирка «ломится» в одну из закрытых дверей, а затем несколько раз ударяет в дверь ножом. Успокоить его удается другой сотруднице цирка. После случившегося министерство культуры Татарстана (учредитель цирка) организовало служебную проверку.

«По итогам проведенной служебной проверки принято решение о расторжении трудового договора с директором ГАУК РТ «Казанский государственный цирк», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Министр культуры республики Ирада Аюпова отмечала ранее, что претензий к профессиональной деятельности Шарифуллина у нее нет. По словам министра, Казанский цирк даже в условиях пандемии выполняет все показатели, появляются самостоятельные номера, которые исполняются и за пределами республики.

Сам Шарифуллин на странице в соцсетях извинился перед всеми за произошедшее, назвав поступок ошибкой и объяснив его тяжелыми семейными обстоятельствами, из-за которых просто «нервы сдали».

Напомним, 29 марта сообщалось, что в казанском цирке одна из слоних набросилась на рабочего и нанесла ему тяжелые травмы.

До этого, 21 марта, во время представления две слонихи начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал.

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил газете ВЗГЛЯД драку слонов в цирке Казани.