 

США в 2021 году вышли на рекорд по стрельбе в школьных стенах

26.11.2021, 9:50, Новости дня
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2021 год оказался для США рекордным по стрельбе на территории школ: было зафиксировано уже 139 случаев с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли 28 человек, передаёт CBS News. Такой кризис специалисты объясняют усталостью от пандемии и влиянием социальных сетей — а активисты тем временем призывают власти ужесточить законодательство в области оборота оружия.

Свежие данные свидетельствуют, что нынешний осенний семестр обещает стать в плане статистики по преступлениям с применением огнестрельного оружия в школах одним из самых смертоносных в истории США. Наш корреспондент Лора Подеста расспросила людей, переживших такое насилие, а также психологов и активистов о том, что стоит за ростом частотности подобных инцидентов. 

В 2019 году в одной из старших школ Калифорнии за мгновения до начала урока испанского Миа Третта получила огнестрельное ранение — в неё выстрелил другой ученик школы. 

МИА ТРЕТТА: Был хлопок, затем ещё один — и я очутилась на полу. 

Пуля вошла девушке в живот. По словам врачей, ранение, которое оказалось глубоким, может помешать ей в будущем завести детей.

В 2020 году число насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия в школе снизилось — главным образом благодаря тому, что школьники учились из дома в связи с пандемией, но теперь оно снова пошло в рост. В 2021-м на территории школ страны было произведено больше выстрелов, чем когда-либо в истории: зафиксировано 139 инцидентов, в результате которых погибли 28 человек и были ранены ещё 80. Об этом пишет общественная организация Everytown, которая занимается укреплением безопасности в области оборота оружия. 

По мнению психиатра Чарльза Херрика, виной всему — изоляция из-за пандемии. 

ЛОРА ПОДЕСТА, корреспондент CBS: Если говорить о ваших пациентах, подростках, которых вы принимаете, ухудшилось ли их душевное здоровье во время пандемии? Им сейчас хуже, чем раньше? 

ЧАРЛЬЗ ХЕРРИК, психиатр: Уровень стресса среди них вырос. Мне кажется, что проблема отчасти заключается в том, чтобы постараться им помочь вернуться к нормальному состоянию. 

Доктор Херрик также отмечает, что молодёжь в нашей стране переживает настоящий кризис в плане душевного здоровья, который провоцируют социальные сети. 

Дэвид Хогг, который пережил самый страшную стрельбу в истории нашей страны, произошедший во флоридском городе Паркленд, считает, что в ситуацию пора вмешаться законотворцам. 

ДЭВИД ХОГГ: Мне кажется, что пандемия среди прочего выявила серьёзные недостатки нашей государственной системы социальной поддержки. 

Хогг выступает за введение обязательных для всех биографических проверок, а также новых нормативных требований, которые не дадут лицам, пережившим в прошлом психические заболевания, приобрести огнестрельное оружие. 

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года. 



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