 

Кулеба ответил, планируется ли введение в Украине военного положения

26.11.2021, 9:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая рассказала о появлении информации, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен 1 декабря во время выступления в Верховной Раде объявить о планах ввести военное положение в стране. Она попросила министра подтвердить или опровергнуть такие сообщения. 

“Мне ничего не известно об этом. Я не принимаю участи в подготовке обращения [Зеленского] и не принимал участи я в обсуждении этой темы”, – ответил Кулеба. 

Контекст:

Зеленский выступит в Верховной Раде 1 декабря с ежегодным посланием. Темы его выступления не анонсировались.

В 2020 году президент выступал с посланием к парламенту 20 октября. Он заявлял, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военном-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе.

О военном положении в контексте угроз со стороны России говорил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью, вышедшем 23 ноября.

“У Верховной Рады [в случае прямой агрессии со стороны России] может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов”, – отмечал Корниенко. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В Госдуму внесли проект о запрете отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне

26.12 / В кислородной терапии нуждается больше половины пациентов с COVID-19 – Ляшко

12.11 / Газохранилища в Германии в среднем заполнены почти на 70%

07.09 / Общество: Мордовия хочет сбежать из “кредитного концлагеря”

14.06 / На пресс-конференции Протасевич задал журналистам “политическую загадку”

11.07 / “Для целевых соцвыплат”. В Нацбанке рассказали о возможных вариантах использования электронной гривны

08.09 / В Китае рассказали о рисках гиперзвуковых полетов

12.07 / Нацкомиссия опубликовала советы для тех, кто будет сдавать экзамен по украинскому языку для получения гражданства

09.07 / В Колумбии задержали работника детсада. Его подозревают в изнасиловании 22 детей

27.05 / Ереван подтвердил пленение шести армянских солдат Азербайджаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика