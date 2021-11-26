Кулеба ответил, планируется ли введение в Украине военного положения

Ведущая рассказала о появлении информации, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен 1 декабря во время выступления в Верховной Раде объявить о планах ввести военное положение в стране. Она попросила министра подтвердить или опровергнуть такие сообщения.

“Мне ничего не известно об этом. Я не принимаю участи в подготовке обращения [Зеленского] и не принимал участи я в обсуждении этой темы”, – ответил Кулеба.

Контекст:

Зеленский выступит в Верховной Раде 1 декабря с ежегодным посланием. Темы его выступления не анонсировались.

В 2020 году президент выступал с посланием к парламенту 20 октября. Он заявлял, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военном-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе.

О военном положении в контексте угроз со стороны России говорил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью, вышедшем 23 ноября.

“У Верховной Рады [в случае прямой агрессии со стороны России] может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов”, – отмечал Корниенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—