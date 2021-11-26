В Закарпатском облсовете избрали нового председателя. Заседание трижды переносили из-за “минирования”

После избрания новый глава облсовета призвал депутатский корпус объединиться “ради процветания Закарпатья и его жителей” и пообещал, что мнение каждого депутата будет услышано.

https://www.facebook.com/zakrada.gov.ua/posts/5198811420147395

Его заместителями стали Андрей Шекета (“Батьківщина”) и Василий Демьянчук (“Европейская солидарность”).

https://www.facebook.com/zakrada.gov.ua/posts/5199727436722460

Местное издание Zaxid.net отмечает, что процесс переизбрания главы облсовета тянулся почти месяц и сопровождался конфликтами и тремя фиктивными минированиями здания.

28 октября депутаты Закарпатского облсовета выразили недоверие предыдущему главе, Алексею Петрову. Перед началом сессии Петров подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября. Однако депутаты отказались выполнять это решение и создали счетную комиссию. Петров называл эту сессию нелегитимной и заявлял, что обратился к правоохранителям.

Депутаты собирались провести следующее заседание 6 ноября, но в тот день произошло “заминирование” здания.

Петров созвал заседание сессии на 15 ноября, где его повторно отправили в отставку. Когда началось обсуждение нового главы, здание снова “заминировали”, поэтому заседание перенесли на 17 ноября, но перед началом сессии правоохранители снова получили сообщение о взрывчатке в здании.

В итоге нового председателя смогли избрать только 25 ноября.

Контекст:

Чубирко родился 12 октября 1976 года в Ужгороде, депутат Закарпатского областного совета V–VI созывов, возглавлял постоянную комиссию по вопросам экологии и использования природных ресурсов, работал заместителем председателя комиссии по бюджету.

Был председателем Закарпатского областного совета (с октября 2014 года по декабрь 2015 года).

На местных выборах в октябре 2020 был избран депутатом Закарпатского облсовета VIII созыва от партии “Рідне Закарпаття”. Директор компании “Росток”.

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