 

Россиянка выиграла почти 60 млн рублей на сдачу в магазине

26.11.2021, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 млн рублей по лотерейному билету «Спортлото «6 из 45», купленному на сдачу в магазине.

«Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по РФ оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи «Спортлото «6 из 45». Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58761825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а еще через несколько месяцев решила зарегистрировать личный кабинет на сайте «Столото» и снова указала этот же номер.

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 млн рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние», – передают слова победительницы в лотерею.

«Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами», – говорит Алена.

Она поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.

Ранее житель Твери «забыл» о выигрыше 335 млн рублей в лотерею.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Перед матчем Евро 2020 сборных Франции и Германии на поле приземлился парашютист

29.07 / Собянин заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве

20.07 / Эксперт: Включение самбо в олимпийские виды не даст преимуществ РФ в медальном зачете на ОИ

21.10 / Площадки для сдачи нормативов ГТО установят на Чукотке до конца года

14.01 / Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку

26.10 / “И 40 тыс. в сутки может быть”. Ляшко спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в Украине

14.11 / ВОЗ зарегистрировала рекордный за сутки прирост коронавирусных больных

30.06 / Экс-президент ЮАР получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

28.01 / СК завел дело на Волкова за призывы подростков к незаконным акциям

11.07 / Расположение древних гробниц в Судане напоминают карту звездных скоплений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика