Россиянка выиграла почти 60 млн рублей на сдачу в магазине

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 млн рублей по лотерейному билету «Спортлото «6 из 45», купленному на сдачу в магазине.

«Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по РФ оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи «Спортлото «6 из 45». Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58761825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а еще через несколько месяцев решила зарегистрировать личный кабинет на сайте «Столото» и снова указала этот же номер.

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 млн рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние», – передают слова победительницы в лотерею.

«Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами», – говорит Алена.

Она поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.

Ранее житель Твери «забыл» о выигрыше 335 млн рублей в лотерею.