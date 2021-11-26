Погибших в шахте «Листвяжная» горноспасателей решили наградить орденами Мужества

Горноспасатели, погибшие в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области при спасении горняков, будут награждены орденам Мужества, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.