 

Владимир Мединский представил монографию «Александр Македонский-Рюрик: основатель государства российского»

26.11.2021, 9:11, Разное
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В Российской государственной библиотеке состоялась презентация монографии известного российского историка Владимира Мединского. Новое исследование советника президента посвящено неизвестным страницам биографии Рюрика, первого Новгородского князя. 

«Ещё будучи студентом, я увлёкся спором между сторонниками и противниками так называемой норманской теории. Напомню, что уже несколько столетий не утихает дискуссия, какую роль сыграли варяги в становлении русской государственности. Я прочитал десятки монографий и тысячи статей, но меня не покидало ощущение, что исследователи что-то упускают. Потом я защитил кандидатскую, докторскую, написал несколько книг», – заявил Мединский. 

По словам доктора наук, он часами дискутировал с коллегами на конференциях о первых годах существования России. После одного из таких споров Мединский сделал важное открытие 

«Рюрик и Александр Македонский – это один и тот же человек. Дело в том, что после всех своих побед самый известный македонянин стал тяготиться мирной жизни. Его тянуло в странствия, на новые земли. Он сымитировал свою смерть и отправился на северо-восток, на границы ойкумены, за пределы известного тогда мира. Там он основал город, который мы сегодня знаем как Новгород Великий, хотя две тысячи лет назад он назывался Александрией Невской. Именно Македонский и был легендарным Рюриком, это подтверждают многочисленные археологические находки, данные спектрального анализа и древнейшие рукописи. Таким образом, Россия ведёт свою историю не с 862 года, а с 321 до Рождества Христова», – рассказал он.

Монография Мединского получила положительные отзывы ведущих российский историков. 

«Это образец столь редкого сегодня качественного исторического исследования. Сразу видно, что автор трудился над ним много лет, работал в архивах, анализировал сотни самых разных источников. Признаюсь честно, мне концепция Владимира Ростиславовича сначала показалась немного спорной, но после прочтения книги все мои сомнения развеялись. Отдельно хотел бы отметить потрясающий стиль исследования. Редкое художественное произведение читается так легко, а тут речь идёт о вдумчивом историческом труде», – заявил доцент Института истории СПБГУ Илья Ратьковский.

Книга издана тиражом 100 тысяч экземпляров, однако он уже полностью распродан по предзаказу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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