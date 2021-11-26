Россияне готовы работать контролерами QR-кодов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Россияне готовы работать контролерами QR-кодов

26.11.2021, 8:50, Детали
Теги: , ,

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме россиян и выяснила, как часто среди соискателей встречаются желающие работать контролерами QR-кодов.

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось 78 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела – именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве м Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.). Единичные резюме QR-контролеров встречаются в Ярославской, Владимирской, Тверской областях.

Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Добавим, что в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит именно проверка QR-кодов. Кроме собственно контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников, промоутеров и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Рыбинск ставит очередной антирекорд

26.11 / Ярославцы жалуются на финансовых мошенников и навязывание платных услуг

25.11 / Рыбинец открыл студию предметной видеографии на средства по социальному контракту

25.11 / Большая часть уволившихся ярославцев сделали это по собственному желанию

24.11 / Вклады ярославцев превышают долги по кредитам

24.11 / Финансовый аналитик в Ярославле может получать до 120 тысяч рублей

23.11 / Ярославским педиатрам предлагают 40 тысяч рублей – на уровне желаемой пенсии

23.11 / Обзор шин Hankook Ventus Prime 3 K125

22.11 / В Рыбинске за неделю вакцину от коронавируса поставили более тысячи человек

19.11 / Ярославцы рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку» и еду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика