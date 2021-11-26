 

Глава Еврокомиссии выступает за тотальную слежку в сети, хотя сама свои данные подчищает

26.11.2021, 8:02, Новости дня
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен требует от таких мессенджеров как WhatsApp и других платформ, чтобы он вели тотальную слежку за своими пользователями, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Брюссель хочет, чтобы специальная программа анализировала переписку и в случае необходимости отправляла извещения в соответствующие органы. Примечательно в этой ситуации то, что сама фон дер Ляйен как-то смогла избежать громкого скандала благодаря полному удалению данных на своих телефонах, отмечает немецкое издание.


Reuters

В Еврокомиссии вся корреспонденция удаляется через шесть месяцев, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В архив попадают только отдельные письма. За общением чиновников в таких мессенджерах как WhatsApp или Telegram вообще никто не следит. В комиссии считают, что такие переписки «не содержат никакой принципиально важной информации по поводу политики, деятельности или решениях комиссии».

Но вот в чатах обычных граждан ЕС, по-видимому, есть очень много такой «важной информации». По крайней мере, так считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ведь по-другому не объяснить, почему она хочет обязать WhatsApp и другие платформы вести тотальную слежку за своими пользователями.

В Брюсселе хотят, чтобы этот контроль осуществлялся автоматически. Специальная программа будет анализировать переписку и в случае необходимости отправлять извещения в соответствующие органы. При этом известно, что процент ошибок у искусственного интеллекта достигает 80%. К тому же программой легко манипулировать и достаточно немного изменить криптографическую систему, чтобы она игнорировала незаконный контент, а о законном сообщала, к примеру, в Федеральное ведомство уголовной полиции. Так что практическая польза от слежки вряд ли будет большой, констатирует издание.

Примечательно и то, что фон дер Ляйен сама смогла избежать скандала благодаря удалению всех данных на своих телефонах. Речь идёт о так называемой «афере с советниками», когда выяснилось, что она, занимая пост министра обороны Германии, без тендера отдавала сотни миллионов долларов зарубежным советниками. Также ей предъявлялись претензии в чрезмерно вольном трактовании правил внутреннего распорядка и кумовстве.

Избежать расследования ей удалось благодаря тому, что вся информация на двух её телефонах была удалена, о чём свидетельствует отчёт министерства обороны. Первый её телефон забрал из дома шофёр, после чего он был передан IT-специалистам в министерской канцелярии для очистки данных. По имеющейся информации, на втором телефоне фон дер Ляйен сама лично удалила все сообщения.



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