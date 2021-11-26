 

Кандидат в министры экономики ФРГ выступил с критикой «Северного потока – 2»

26.11.2021, 7:56, Новости дня
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Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы минэкономики Германии сообщил газете Süddeutsche Zeitung, что газопровод «Северный поток – 2» создан с целью политического давления и не является «просто коммерческим продуктом».

«Северный поток – 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми.

Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».



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