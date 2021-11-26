Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин

Жалоб на подделку вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в РФ не было, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Таких случаев в РФ не было», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Мексике изъяли партию препарата, дизайн и упаковка которого являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».