 

Пушков назвал виновных в критическом положении стоящей на коленях Украины

26.11.2021, 7:48, Разное
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На днях руководитель украинской политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что ее страна стоит на коленях. И заинтересованные в этом лица сделали это намеренно.

Сенатор Алексей Пушков поддержал ее в этом вопросе и назвал виновных в сложившемся критическом положении страны.

По мнению сенатора, во всем виноваты безответственные авантюристы. Для них, по словам Пушкова, во главе угла стоят незыблемые мечты о членстве в ЕС и противозаконные идеи бандеровцев. Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.

“Ее (Украину) поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы”, – заявил Пушков. Его слова приводит сайт ОСН.

Он подчеркнул, что именно из-за неправомерных и нерациональных действий нынешних украинских властей Незалежная вынуждена закупать газ по завышенным тарифам у европейских соседей, когда могла бы сотрудничать с Россией. А страдают на выходе простые граждане Украины, которые в сложившейся ситуации оказались на грани нищеты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарно помощи жителям ДНР и ЛНР. В Евросоюзе призвали Россию отменить этот указ, так как он якобы противоречит Минским договоренностям.



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