В ВОЗ предложили Европе начать обсуждение обязательной вакцинации

Исполнительный директор европейского отделения ВОЗ Робб Батлер призвал начать обсуждение вопроса об обязательной вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе, передаёт The Daily Telegraph. Впрочем, как сам Батлер, так и другие эксперты предупредили, что объявление об обязательной прививке может оттолкнуть людей и подорвать доверие к правительствам.



Reuters

На фоне резкого роста числа случаев заболеваемости коронавирусом по всей Европе во Всемирной организации здравоохранения призвали начать обсуждение обязательной вакцинации от COVID-19, пишет The Daily Telegraph.

По словам исполнительного директора европейского отделения ВОЗ Робба Батлера, введение обязательной прививки «может, хотя и не всегда, повысить уровень охвата» вакцинацией. Батлер призвал рассмотреть этот вопрос в свете того, что Европа «вновь стала эпицентром» коронавируса, на который пришлось 60% всех случаев заболевания и смертей от COVID-19 в мире за последнюю неделю.

Как отмечает The Daily Telegraph, на данный момент вакцинированы всего 57% жителей Европы, а в Великобритании этот показатель достигает 68%.

«Мы считаем, что пришло время поговорить об этом как с точки зрения отдельных людей, так и с точки зрения населения. Это конструктивное обсуждение», — заявил Батлер. Впрочем, специалист признал, что «уроки истории» показывают, что иногда обязательная вакцинация «идёт в ущерб доверию и социальной интеграции».

Другие эксперты также призвали проявить осторожность в вопросе объявления об обязательной вакцинации. В частности, бывший директор ВОЗ и профессор Университетского колледжа Лондона Энтони Костелло предупредил, что это «оттолкнёт многих людей, которые не доверяют правительству и вакцинам», и может даже спровоцировать новые беспорядки.

«Мы не хотим карантина или обязательной вакцинации», — заявил Костелло. Эксперт добавил, что ношение масок и другие профилактические меры, например работа на дому, могут помочь снизить количество случаев заболевания, с чем согласен Батлер.

На прошлой неделе Австрия стала первой страной в Европе, которая вновь ввела локдаун и сделала вакцинацию от COVID-19 обязательной с февраля, отказавшимся от прививки придётся заплатить штраф в размере €3600.

О готовности рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации также заявили в Германии. Словакия ввела двухнедельный локдаун, а в Нидерландах, где наблюдается рекордная вспышка заболеваемости, собираются ввести новые ограничительные меры с пятницы. В среду в Италии объявили, что невакцинированным будет запрещено посещать бары, рестораны, кинотеатры, театры, стадионы и тренажёрные залы, а с 15 декабря обязательная вакцинация будет распространена на тех, кто работает в школах, полиции и армии.

Как напоминает издание, первые обязательные национальные программы вакцинации в ряде стран Европы появились ещё в 1800-х годах, с появлением вакцины против оспы. Оспа до сих пор остаётся единственной инфекционной болезнью, полностью истреблённой человечеством.

Впрочем, уточняет The Daily Telegraph, британское правительство отказалось от введения обязательной вакцинации, за исключением медицинских работников и работников сферы здравоохранения. «В нашем плане Б никогда не было обязательных прививок, и до сих пор нет», — заявил заместитель премьер-министра страны Доминик Рааб.