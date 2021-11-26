Кирсан Илюмжинов рассказал об «эскадрильях НЛО» над Калмыкией и своем даре предвидения

Бывший глава Калмыкии и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал об НЛО, летавших над Элистой «чуть ли не эскадрильями» во времена его руководства республикой. Об этом он написал в колонке для журнала «Русский пионер».

– Мы уж к ним [к НЛО] так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений о непонятных событиях завели специальный раздел в ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями, — сообщил Илюмжинов.

Экс-политик добавил, что человек в Калмыкии мог уйти в степь и исчезнуть — в этом, по его мнению, виновата нечистая сила, которая заморочила его и завела в гиблое место.

– Наш кочевой народ достаточно хорошо осведомлен о коварстве степи, чтобы объяснять все подряд несчастные случаи вмешательством потусторонних сил, — отметил он.

Также Илюмжинов рассказал о своем даре предвидения. В 1998 году он поехал в командировку в Крым и почувствовал там смутное, но настойчивое беспокойство: «что-то грядет, какие-то экономические проблемы».

-Позвонил в Элисту и распорядился выплатить все пенсии, все пособия до копейки. И 12 августа мы это сделали. А через неделю в России случился дефолт», — заключил бывший политик.

Это предчувствие он объяснил тем, что, будучи главой региона, получал большой объем информации, а как бизнесмен мог делать выводы из нее.

Кирсан Илюмжинов руководил Калмыкией с 1993 по 2010 годы. В 1995-м он стал президентом Международной шахматной федерации, а в 2018 году, после включения в санкционный список США, был отстранен от занимаемой должности. Политик неоднократно заявлял о своем контакте с инопланетянами, но никогда не приводил доказательств.