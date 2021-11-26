 

Кирсан Илюмжинов рассказал об «эскадрильях НЛО» над Калмыкией и своем даре предвидения

26.11.2021, 6:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший глава Калмыкии и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов рассказал об НЛО, летавших над Элистой «чуть ли не эскадрильями» во времена его руководства республикой. Об этом он написал в колонке для журнала «Русский пионер».

– Мы уж к ним [к НЛО] так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений о непонятных событиях завели специальный раздел в ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями, — сообщил Илюмжинов.

Илюмжинов об «эскадрильях НЛО» и своем даре предвиденияЭкс-политик добавил, что человек в Калмыкии мог уйти в степь и исчезнуть — в этом, по его мнению, виновата нечистая сила, которая заморочила его и завела в гиблое место.

– Наш кочевой народ достаточно хорошо осведомлен о коварстве степи, чтобы объяснять все подряд несчастные случаи вмешательством потусторонних сил, — отметил он.

Также Илюмжинов рассказал о своем даре предвидения. В 1998 году он поехал в командировку в Крым и почувствовал там смутное, но настойчивое беспокойство: «что-то грядет, какие-то экономические проблемы».

-Позвонил в Элисту и распорядился выплатить все пенсии, все пособия до копейки. И 12 августа мы это сделали. А через неделю в России случился дефолт», — заключил бывший политик.

Это предчувствие он объяснил тем, что, будучи главой региона, получал большой объем информации, а как бизнесмен мог делать выводы из нее.

Кирсан Илюмжинов руководил Калмыкией с 1993 по 2010 годы. В 1995-м он стал президентом Международной шахматной федерации, а в 2018 году, после включения в санкционный список США, был отстранен от занимаемой должности. Политик неоднократно заявлял о своем контакте с инопланетянами, но никогда не приводил доказательств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / «Атлант расправил клитор»: Джоан Роулинг рассказала о названии своей следующей книги о консервативном феминизме

15.01 / Международная команда ученых выявила новое антитело к коронавирусу

08.01 / Личное: “Крутила-вертела мужиками”

22.08 / Мнение: На какие деньги жил Ленин, сбор бутылок в магазинах и безопасные страны в Третьей мировой

24.08 / Мнение: В кого он собрался стрелять?

09.02 / Мнение: Ослепление тирании…

03.10 / Sueddeutsche Zeitung: Германия поставляет перцовый газ для разгона протестов

11.08 / Ни в какие ворота

19.08 / Краниофарингиома. Записки дежурного врача в США

01.03 / Люди оценивают искренность ответов на вопросы по скорости отклика – эксперимент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика