 

Мнение: Кузьминов-Касамара. Постскриптум

26.11.2021, 6:44, Разное
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И в завершение сюжета вчерашнего дня (пост удался – несколько часов в Топе ЖЖ, под 30 тысяч просмотров) – финальная информация для тех, кто глумился над в комментах над пожилыми участниками рандеву в гостиничном номере. Читайте, завидуйте.

Заодно воспроизвожу сообщение из блога Transparency International:

“DOXA сообщает, что в отставку ушла проректор Высшей школы экономики и бывший кандидат на должность депутата Мосгордумы Валерия Касамара. За последние годы она стала фактически главным публичным лицом Вышки наряду с бывшим ректором Ярославом Кузьминовым.

В сообщении на сайте ВШЭ говорится, что теперь Касамара «сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора».

По традиции мы удовлетворяем собственное (и, может быть, ваше) любопытство и смотрим на декларации уходящего со своей должности чиновника (да, проректор тоже чиновник)”.

Вот так, Зайка моя.

Источник: Размышления вольного социолога



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