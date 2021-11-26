Мнение: Кузьминов-Касамара. Постскриптум

И в завершение сюжета вчерашнего дня (пост удался – несколько часов в Топе ЖЖ, под 30 тысяч просмотров) – финальная информация для тех, кто глумился над в комментах над пожилыми участниками рандеву в гостиничном номере. Читайте, завидуйте.

Заодно воспроизвожу сообщение из блога Transparency International:

“DOXA сообщает, что в отставку ушла проректор Высшей школы экономики и бывший кандидат на должность депутата Мосгордумы Валерия Касамара. За последние годы она стала фактически главным публичным лицом Вышки наряду с бывшим ректором Ярославом Кузьминовым.

В сообщении на сайте ВШЭ говорится, что теперь Касамара «сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора».

По традиции мы удовлетворяем собственное (и, может быть, ваше) любопытство и смотрим на декларации уходящего со своей должности чиновника (да, проректор тоже чиновник)”.

Вот так, Зайка моя.