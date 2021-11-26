На нейтрализацию угрозы метана в «Листвяжной» решили направить три группы спасателей

В шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли горняки, направят горноспасателей для изоляции горных выработок, после чего они заполнятся метаном, а концентрация газа достигнет безопасного уровня, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. кубометров (по всему объему выработки), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», – цитирует Цивилева ТАСС.

Он пояснил, что по его подсчетам, эта операция займет трое суток. После этого будет принято решение о производстве остальных спасательных работ в шахте.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Источник в экстренных службах сообщал, что, по предварительной оценке, в трагедии погибли 52 человека. В МЧС подтвердили, что во время трагедии погибли 46 горняков и шесть спасателей.