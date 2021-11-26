 

На нейтрализацию угрозы метана в «Листвяжной» решили направить три группы спасателей

26.11.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли горняки, направят горноспасателей для изоляции горных выработок, после чего они заполнятся метаном, а концентрация газа достигнет безопасного уровня, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. кубометров (по всему объему выработки), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», – цитирует Цивилева ТАСС.

Он пояснил, что по его подсчетам, эта операция займет трое суток. После этого будет принято решение о производстве остальных спасательных работ в шахте.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Источник в экстренных службах сообщал, что, по предварительной оценке, в трагедии погибли 52 человека. В МЧС подтвердили, что во время трагедии погибли 46 горняков и шесть спасателей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / 24 канал – в Раде предложили наказывать украинские СМИ за «отрицание российской агрессии»

24.03 / Во Львове ужесточили карантин, будут закрыты торговые центры и непродовольственные рынки

26.10 / Послы стран G7 убедились в качественной подготовке к местным выборам в Украине – ЦИК

01.08 / “При условии самоизоляции”. В ГПСУ уточнили порядок въезда граждан с временно оккупированных территорий

06.08 / Россия отвергла претензии Японии к поездке главы МЧС на Кунашир

04.08 / 4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

03.04 / Голикова сообщила о приросте рождаемости в марте

16.08 / Гинцбург: Сотрудников центра Гамалеи не получится перекупить

23.08 / N-TV – «движемся назад, а не вперёд» — Барнье о переговорах по брекситу

27.07 / Цена золота выросла до исторического максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика