 

Праздник Иоанна Златоуста: традиции и приметы 26 ноября

26.11.2021, 6:00, Разное
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История

Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории.
Иоанн Златоуст жил в четвертом-пятом столетии, и его причислили ко Вселенским святителям и учителям. Таковых три: помимо Иоанна Златоуста это еще Василий Великий и Григорий Богослов.

После смерти матери
Иоанн принял монашество. Ему предлагали архиерейский пост, но он отказался по
смирению. Четыре года молодой инок провел в пустыне, в уединении молясь Богу. В пятидесятилетнем возрасте Иоанн был рукоположен
в епископы и занял место епископа Нектария на константинопольской кафедре. Святой скончался, приняв перед смертью
Таинства причастия и исповеди. Ему было примерно шестьдесят лет.

Что нельзя делать 26 ноября

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя заниматься тяжелой физической домашней работой. Также запрещено конфликтовать, скандалить и сквернословить. В этот православный праздник нельзя думать о плохом и давать деньги в долг. Нельзя 26 ноября стричь волосы, а также планировать крупные и дорогие покупки.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник молитвы Иоанну Златоусту направлены на спасение от потенциальных лжецов, мошенников и взяточников. Наши предки считали, что на Иоанна Златоуста надо путешествовать или планировать поездки, поскольку они будут удачными.

Кроме того, было принято в этот православный праздник раздавать ненужные вещи
бедным. Много столетий назад появилась традиция со дня памяти Иоанна Златоуста всей семьей
лепить пельмени. Наши предки говорили: если на Иоанна
Златоуста много налепить и съесть пельменей, в будущем году можно стать
счастливым и успешным.

  • Если 26 ноября усиливается холод, то может быть
    метель.
  • Если небосвод усыпан яркими звездами – погода будет
    ветреной и снежной.
  • В течение дня порывистый ветер – к потеплению.
  • Если утром инеем покрыты деревья, а днем дождит – в
    следующем году ждать богатого урожая.
  • Если в этот день вороны каркают – будет оттепель.


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