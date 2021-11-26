Праздник Иоанна Златоуста: традиции и приметы 26 ноября

История

Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории.

Иоанн Златоуст жил в четвертом-пятом столетии, и его причислили ко Вселенским святителям и учителям. Таковых три: помимо Иоанна Златоуста это еще Василий Великий и Григорий Богослов.

После смерти матери

Иоанн принял монашество. Ему предлагали архиерейский пост, но он отказался по

смирению. Четыре года молодой инок провел в пустыне, в уединении молясь Богу. В пятидесятилетнем возрасте Иоанн был рукоположен

в епископы и занял место епископа Нектария на константинопольской кафедре. Святой скончался, приняв перед смертью

Таинства причастия и исповеди. Ему было примерно шестьдесят лет.

Что нельзя делать 26 ноября

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя заниматься тяжелой физической домашней работой. Также запрещено конфликтовать, скандалить и сквернословить. В этот православный праздник нельзя думать о плохом и давать деньги в долг. Нельзя 26 ноября стричь волосы, а также планировать крупные и дорогие покупки.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник молитвы Иоанну Златоусту направлены на спасение от потенциальных лжецов, мошенников и взяточников. Наши предки считали, что на Иоанна Златоуста надо путешествовать или планировать поездки, поскольку они будут удачными.

Кроме того, было принято в этот православный праздник раздавать ненужные вещи

бедным. Много столетий назад появилась традиция со дня памяти Иоанна Златоуста всей семьей

лепить пельмени. Наши предки говорили: если на Иоанна

Златоуста много налепить и съесть пельменей, в будущем году можно стать

счастливым и успешным.