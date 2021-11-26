 

Мнение: Психологика событий – №8. Зачем пытают зеков (увольнение Калашникова)

26.11.2021, 5:50, Разное
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Сегодня Путин отправил в отставку директора ФСИН – то есть уволил главного тюремщика в России. И даже намекнул, что причиной досрочного увольнения стали именно пытки заключенных, в том числе швабрами. Как это связано с теорией постмодернизма? Почему пыточную зону, созданную в Саратовской колонии, можно сравнить с фабрикой, в которой, правда, производили особый товар – унижение?

Продолжаем рассуждать на тему Новой Нормальности.

Источник: Размышления вольного социолога



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