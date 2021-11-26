 

В Хабаровском крае пропали шестеро рыбаков

26.11.2021, 5:14, Новости дня
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Под Хабаровском исчезла группа людей, отправившаяся на рыбалку, всего в ней было шесть человек, на их поиски отправились спасатели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Шесть человек выехали на рыбалку на реку Катэн в районе имени Лазо и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Такая информация поступила сегодня в Главное управление МЧС РФ по Хабаровскому краю от районного отдела полиции, который обратился за помощью в оказании поисков этих людей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что рыбаки отправились в поход еще 20 ноября.

Пятеро спасателей отряда регионального МЧС отправились на поиски в район имени Лазо, в машину ЗИЛ они загрузили снегоход, топливо, снаряжение. 



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