В МЧС заявили о гибели всех оставшихся в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели и горняки, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить там при недостатке кислорода, сообщил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда (ГУ МЧС региона) Юрий Ше.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – цитирует Ше ТАСС.

Между тем источник агентства сообщил, что число пострадавших возросло до 57 человек.

Губернатор Кемеровской области Сергй Цивилев заявил, что в больницы попали 11 спасателей.

«Один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется», – сообщил глава региона.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Источник в экстренных службах сообщал, что, по предварительной оценке, в трагедии погибли 52 человека.