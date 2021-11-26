 

Беглов спрогнозировал вакцинацию 80% жителей Петербурга к середине января

26.11.2021, 4:20, Новости дня
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Петербургское правительство рассчитывает к 15 января 2022 года привить от коронавирусной инфекции большую часть подлежащих вакцинации, сообщил губернатор Александр Беглов.

«На сегодняшний день по нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек, это 80%. Сегодня (этот показатель составляет) 67%… Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать (достичь уровня 80% – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Беглов в эфире телеканала 78, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Петербург близок к коллективному иммунитету, но пока он еще не достигнут.

Напомним, власти города из-за улучшения эпидемиологической ситуации перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. При этом городское правительство не исключает новых ограничений.



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