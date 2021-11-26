Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль
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Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.
О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».
В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.
Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.
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