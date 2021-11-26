Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.

О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».

В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.

Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.