 

Самолет с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

26.11.2021, 4:20, Новости дня
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Борт авиаперевозчика Iraqi Airways с иракскими мигрантами отправился из аэропорта «Минск» в Эрбиль, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани.

О вылете самолета также свидетельствует информация на сайте белорусского аэропорта, передает РИА «Новости».

В четверг Iraqi Airways сообщала, что готова вывезти из Белоруссии 1,3 тыс. иракцев человек за два дня.

Предыдущий рейс авиакомпании по этому маршруту проводился на прошлой неделе.



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