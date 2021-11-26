 

Школу в ЕАО закрыли на время из-за радиоактивных испарений

26.11.2021, 4:20, Новости дня
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Работа школы в поселке Екатерино-Никольское в Еврейской автономной области приостановлена из-за испарений радона, сообщили власти региона.

«Районный суд обязал администрацию муниципального образования приостановить деятельность в здании школы на 60 дней. Это связано с санитарными проверками на наличие радоновых испарений. Превышение концентрации веществ, которые могут быть вредны для здоровья человека, зафиксированы в двух кабинетах», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Вместе с тем администрация Октябрьского района, где расположено учебное учреждение, намерена обжаловать решение суда.

Начальник районного управления образования Лариса Лунина заявила, что начальное звено перейдет в здание детского сада, а четвертый, девятый, десятый и 11-й классы примет школа райцентра.

«Из Екатерино-Никольского в Амурзет детей будет отвозить специальный автобус. Остальные классы пока будут обучаться дистанционно. Мы будем настаивать, что нерационально приостанавливать занятия во всей школе из-за двух кабинетов. Обучение в чистых классах никак не может нанести вред ни школьникам, ни учителям», – добавила она.

В поселке обучаются 180 человек по общеобразовательной программе и 76 по коррекционной.

Радон при нормальных условиях – бесцветный инертный газ, радиоактивен, радиотоксичен и канцерогенен, способствует процессам, приводящим к раку легких.

В 2019 году в Кемеровской области суд приостановил деятельность спортивного зала и учебного класса в одной из школ после выявления в ходе проверки превышения максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона.



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