Мнение: Трагедия на “Листвяжной”

В результате пожара и взрыва метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе по предварительным данным погибло 46 горняков и 6 спасателей https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760798699.html. СК РФ уже проводит задержания причастных к трагедии. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

Напомним, что 25 ноября текущего года поступило сообщение о том, что в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, 11 рабочих погибли. До настоящего времени отсутствуют сведения о 35 работниках шахты. Поисково-спасательные работы были приостановлены из-за опасной концентрации газа.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

https://sledcom.ru/news/item/1632722/ – цинк

– Внутри был газ. Об этом знали абсолютно все, разумеется, в курсе было и начальство. Но нас в приказном порядке заставляли туда спускаться, – рассказал КП-Новосибирск один из шахтеров (свое имя парень попросил не называть). – Говорили так: «Работайте, если что-то не устраивает – уходите». Люди шли работать, деньги нужны… Газ и стал причиной задымления. Сам наш собеседник говорит, что считает чудом, что остался жив. Сегодня у него выходной, он не спустился в шахту. Но одному из шахтеров с его участка пришлось выйти именно в эту смену.

https://www.nsk.kp.ru/daily/28361/4509244/ – цинк

Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.

https://vott.ru/entry/598821 – цинк

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Задержание руководства шахты.

Мир праху погибших.

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