 

В Нидерландах готовят “жесткие меры” для борьбы с COVID-19

26.11.2021, 3:28, Новости дня
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Министр здравоохранения Уго де Йонге признал, что принятых мер в начале ноября, как-то обязательное ношение защитных масок в магазинах и ограничения работы баров и ресторанов до 20.00, было недостаточно.

За последние недели число пациентов с коронавирусной инфекцией в медучреждениях Нидерландов достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что их количество будет расти дальше, сообщало Reuters.

Согласно информации управления здравоохранения, около трети всех операционных в стране закрыты, чтобы ограничить использование коек для интенсивной терапии и освободить места для пациентов, больных COVID-19.

Чтобы ослабить давление на больницы, Нидерланды с 23 ноября начали перевозку пациентов с коронавирусной инфекцией в Германию.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, 24 ноября в Нидерландах выявили 23 789 случаев коронавирусной инфекции (около 2,51 млн – за все время пандемии). В стране полностью вакцинированы против коронавируса около 85% взрослого населения, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, планы правительства Нидерландов ввести дополнительные ограничения для сдерживания распространения COVID-19 спровоцировали беспорядки в стране, которые начались 19 ноября и длились трое суток. Всего было задержано более 170 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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