 

В Дании сочли опасными для репортеров поездки в Катар на ЧМ по футболу

26.11.2021, 3:26, Новости дня
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Работа журналистов в Катаре небезопасна, организация не рекомендует поездки в это страну, чтобы освещать там чемпионат мира по футболу, сообщил зампредседателя Союза журналистов Дании Аллан Бойе Тулструп в интервью радиостанции «Радио лауд».

«Это не дело, когда в Катаре сначала обещают прессе, что она может беспрепятственно там работать, а потом журналистов задерживают. Теперь катарские власти знают, что есть в их оборудовании, контактировали ли они с оппозиционными источниками, а также располагают телефонными номерами и другими данными. Так что это процесс, в ходе которого Катар замкнул цепь защиты источников», – приводит ТАСС слова Тулструпа.

Союз журналистов Дании намерен связаться с отраслевой организацией «Датские СМИ», чтобы совместно призвать правительство попытаться организовать международное давление на катарские власти.

Посол Катара был в среду вызван в МИД Норвегии после инцидента с задержанием в Катаре двух журналистов норвежской телекомпании Эн-эр-ко. Репортеров задержали 22 ноября, они провели в заключении 32 часа и в среду вернулись в Норвегию. Полиция конфисковала у них оборудование, которое они не получили назад. По данным правительства Катара, журналисты были задержаны за то, что зашли на частную территорию и проводили там съемку без разрешения.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная РФ сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.



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