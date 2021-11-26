Она мечтала иметь нормальную семью: как суровая мать лишила красавицу Брук Шилдс детства

Помните первую часть фильма «Голубая лагуна», главную женскую роль в котором исполнила миловидная Брук Шилдс? Казалось, у девушки есть все шансы на продолжительную и успешную кинематографическую карьеру, но сама она мечтала совершенно о другом. Давайте узнаем некоторые факты из жизни звезды.

Ранняя слава

У Брук практически не было детства, поскольку первое появление ее на экране состоялось в возрасте 11 месяцев. В 10 лет будущая звезда приняла участие в весьма пикантной фотосессии, а в 15 стала известна на весь мир благодаря «Лагуне». Сложно представить, какой дискомфорт испытывала девушка-подросток, которой в течение всех съемок приходилось довольствоваться из одежды одной лишь набедренной повязкой.

Знаменитость крайне неохотно рассказывает о своем детстве. Казалось бы, она более чем рано стала богатой и знаменитой, но девочке хотелось обычного общения со сверстниками. Однако, завидуя ее успеху, никто не стремился сблизиться с Брук.

Отношения с матерью

Но общая ненависть, атмосфера зависти не самое страшное испытание, которое выпало на долю Шилдс. Хуже всего были сложные отношения с матерью, которая воспринимала ее не как дочь, а как источник дохода. Конечно, мать немало поспособствовала карьере девочки, но лишила ее детства.

Сама же Терри – таково имя матери актрисы – была очень предприимчивой и изобретательной. Будучи моделью, она завоевала сердце богача Фрэнка Шилдса, происходившего из весьма знатного рода. Терри забеременела, несмотря на то что все родственники Фрэнка были категорически против любого их общения.

Узнав о беременности, родители пытались откупиться от женщины, однако она категорически отказывалась прервать беременность. В итоге модель добилась своего и стала женой знатного мужчины.

Дочь как звезда

Терри удавалось быть привлекательной для бизнесмена около 5 месяцев, после чего брак со скандалом распался. Женщина полностью сосредоточилась на Брук, из которой решила непременно сделать звезду. Она брала дочь на съемки, поэтому девочка достаточно рано стала профессиональной моделью и заключила контракт с модельным агентством. Кроме того, неугомонная Терри заставляла дочь заниматься музыкой, балетом, верховой ездой, посещать курсы актерского мастерства. При этом сладости были под запретом: они негативно сказывались на коже. Играть было нельзя: звезда могла пораниться.

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Именно мать дала согласие на откровенные съемки 10-летней Шилдс. Она очень болезненно воспринимала эту фотосессию, поэтому, став знаменитой, пыталась выкупить права на снимки, увы, безуспешно. Контракт принес Терри 450 долларов.

Голливудская Лолита

Нет ничего удивительного в том, что юная звезда получила это прозвище. Она играла провокационных персонажей, а в 15 лет исполнила главную роль в «Голубой лагуне». Ею восхищался весь мир, а сама Брук оставалась закомплексованным и неуверенным в себе подростком, эдаким «бизнес-проектом» собственной матери, которая эксплуатировала ее чувственный невинный образ.

Сама же девушка мечтала о нормальной семье. Позднее, став взрослой, она очень негативно выскажется о шоу-бизнесе как крайне негативной для детской психики среде. И будет делать все, чтобы ее собственные дети не повторили ее ошибок.

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Свободу от сдавливающих ее тисков Брук почувствовала, поступив в Принстонский университет. Именно он научил ее думать, общаться с мужчинами. Наступило время страстных романов: почувствовавшая свободу девушка старалась наверстывать упущенное.

Первый брак с Андре Агасси завершился разводом, теннисист отмечал, что на его супругу очень давила личность матери. В 32 года актриса вышла замуж повторно, за Криса Хенчи, от которого родила двух девочек. Сейчас она по-прежнему снимается, но громких ролей сторонится, предпочитая проекты, которые можно совмещать с главной ролью в ее жизни – жены и матери.

Такова грустная история голливудской знаменитости, лишенной детства и ставшей для хитрой и расчетливой матери источником постоянного дохода.