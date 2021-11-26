 

Европейский регулятор рекомендовал применять вакцину от Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет

26.11.2021, 2:34, Новости дня
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В агентстве отметили, что для детей указанной возрастной группы доза вакцины будет ниже. Препарат будут вводить двумя дозами с интервалом в три недели.

“Основное исследование с участием детей в возрасте от пяти до 11 лет показало, что иммунный ответ на Comirnaty, введенный в более низкой дозе (10 мкг) в этой возрастной группе, был сопоставим с таковым, наблюдаемым при более высокой дозе (30 мкг) в возрасте от 16 до 25 лет (по уровню антител против SARS-CoV-2)”, – говорится в сообщении.

В исследовании вакцины участвовали почти 2 тыс. детей, у которых не было признаков перенесенной инфекции. Препарат показал эффективность на 90,7% в предотвращении симптоматического COVID-19 в этой группе, хотя, как напоминает EMA, показатель может составлять от 67,7% до 98,3%.

Наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от пяти до 11 лет были аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 12 лет и старше: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль и озноб.

“Эти эффекты обычно легкие или умеренные и проходят в течение нескольких дней после вакцинации. Таким образом, комитет пришел к выводу, что преимущества Comirnaty у детей в возрасте от пяти до 11 лет перевешивают риски, особенно при состояниях, повышающих риск тяжелого COVID-19”, – говорится в пресс-релизе.

Сейчас в ЕС эта вакцина разрешена для детей в возрасте от 12 лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили Канада и Израиль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 дет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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