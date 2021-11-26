 

Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом

26.11.2021, 2:32, Новости дня
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Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».

«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <…> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.

Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.

Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.

Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.



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