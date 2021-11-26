 

В ГБР Украины не исключили вызов Зеленского на допрос

26.11.2021, 2:32, Новости дня
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в течение нескольких дней допросит главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян, ведомство может вызвать и главу государства Владимира Зеленского, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев.

Сухачев сообщил в эфире телеканала «1+1», что «мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос», в данный момент ожидается некоторая информация от правоохранителей, передает РИА «Новости».

«Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента (Зеленского) на допрос», – добавил он.

Напомним, Украина собиралась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.

Затем стало известно, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком.



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