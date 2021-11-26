Вооруженный мигрант приставал к женщинам в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам с непристойными предложениями и угрожал им ножом.

Инцидент произошел во вторник: сотрудница одного из ТЦ днем вышла с работы, через некоторое время к ней подошел мужчина с предложением заняться сексом. Она ответила отказом, тогда прохожий достал нож. Женщине удалось убежать, передает «Фонтанка».

Затем мужчина решил обратиться с тем же предложением к женщине за рулем автомобиля Audi Q5. Та заблокировала двери и подняла стекло; мигрант вытащил нож и стал ломиться в машину.

Он продолжил преследовать свою жертву, в итоге на помощь женщине приехал ее муж и наряд патрульно-постовой службы.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 27-летний житель Таджикистана, который находится на территории РФ без регистрации.

В отношении мужчины составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.