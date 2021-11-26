Густые естественные брови: уловки макияжа, помогающие выглядеть моложе

Правильно сделанный макияж способен не только формировать лицо, но и визуально омолаживать его. Под слоем тонального крема, консилера и пудры исчезают морщинки, лицо приобретает здоровый цвет. Омолаживающий макияж – это хитрость, которую стоит использовать. Есть простые уловки, которые сделают лицо сияющим и свежим. На что обращать внимание при нанесении макияжа, чтобы выглядеть моложе?

Легкая основа

Выбирайте правильно тональный крем. Он выравнивает цвет лица, разглаживает морщинки и скрывает возрастные изменения. Тональный крем не должен быть слишком жирным и тяжелым, ведь тогда легко получить эффект, обратный задуманному. Выбирайте продукт с легкой текстурой. Не забудьте подобрать идеальный оттенок. Если тон будет слишком темным, вы получите эффект солярия, от которого лицо будет выглядеть старше.

Избегайте матирующих тональных средств, поскольку они подчеркивают морщины. Эти средства проникают во все складки кожи, что дает эффект старения.

Густые естественные брови

Выщипанные тонкие брови давно уже вышли из моды. В настоящее время популярны густые и натуральные брови. Однако с возрастом линия бровей становится размытой – волоски выпадают, поэтому брови теряют свою первоначальную форму. Если хотите выглядеть моложе, обязательно позаботьтесь об объеме бровей. Более густые брови оптически омолаживают лицо. Не забудьте выбрать правильный цвет: слишком темные дуги сделают вашу внешность нелепой.

Моделирующий консилер

Нанесите осветляющий консилер на несколько ключевых точек, чтобы сформировать лицо и скрыть темные круги под глазами. Его наносят в местах, где свет отражается естественным образом:

под внешними дугами бровей; в уголках глаз; в области щек; по линии носа; на подбородке.

Линия, корректирующая опущенные веки

Опущенные веки – это неотъемлемый признак возраста. Чтобы этот признак был менее заметным, достаточно сделать соответствующий макияж глаз. Тонкая линия на верхнем веке, которая оптически раскрывает взгляд, оказывает наиболее омолаживающий эффект. Сделайте ее черным или серым карандашом, а затем аккуратно растушуйте.

Избегайте жидких подводок и толстых геометрических линий. Если вы хотите нарисовать линию на нижнем веке, используйте белый карандаш, чтобы обозначить слизистую линию глаза.

Правильно подобранные тени

Залог хорошего макияжа – правильный выбор теней для век. Используйте продукты для омолаживающего макияжа. Жемчуг подчеркнет морщинки, а матовые тени дадут эффект сухой кожи. Нанесите светлый оттенок на все веко, а более темный оттенок нанесите немного выше складки и на внешний угол глаза. Подчеркните нижнее веко от внешнего уголка до середины его длины более темным оттенком. Не забудьте аккуратно растушевать его. Лучше всего выбирать приглушенные цвета, такие как бежевый, коричневый и золотой.

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Длинные ресницы

Ресницы с возрастом становятся короткими и редкими, поэтому стоит за ними тщательно ухаживать, если вы хотите выглядеть моложе. Длинные темные ресницы раскроют взгляд, придав ему выразительности и сияния. Конечно, вы можете выбрать искусственные ресницы, но они ослабляют естественные, поэтому в конечном итоге вы только навредите себе. Для получения эффекта удлиненных и густых ресниц воспользуйтесь специальной тушью для объема. Нанесите ее на верхние и нижние ресницы. Затем используйте удлиняющую тушь, чтобы подчеркнуть только верхние ресницы.

Румянец на щеках

Румянец омолодит образ, придаст коже здоровый вид. Лучший выбор – румяна с мерцающим финишем, которые сделают кожу ярче и оптически приподнимут щеки. Их всегда наносите на то место, которое выделяется на щеке при улыбке. Растушуйте косметическое средство в сторону висков.

Полные губы

У многих женщин губы с возрастом становятся тоньше и теряют пухлость, поэтому важно очень осторожно наносить помаду. Следует избегать слишком темных помад, так как они могут подчеркнуть любые недостатки не только кожи, но и зубов. Лучше всего подойдет помада нежно-розового оттенка. Если завершить макияж губ блеском, они станут казаться более пышными.

Уход за кожей

Основа упругой и здоровой кожи – правильный уход за ней. Обязательной процедурой должно стать увлажнение кожи, которое включает не только косметические средства. Нужно увлажнять кожу изнутри, для чего следует пить не менее 2 л воды в день. Заботиться о молодом и свежем внешнем виде можно не только с помощью соответствующей косметики, но и регулярно выполняя массаж кожи лица. Также важно придерживаться здорового питания. Ваше меню должно быть богато продуктами, содержащими антиоксиданты и фитоэстрогены.

Для повышения упругости и красоты кожи можно использовать соответствующие увлажняющие кремы. Убедитесь, что они содержат ретинол или другие производные витамина A, коэнзим Q10, витамины C и E, гиалуроновую кислоту, липиды (масла и воски), фильтры UVA и UVB.