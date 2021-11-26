“Маски все сняты”. Мир понял, что Путин пытается уничтожить Украину – Данилов

21 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

По словам Данилова, СНБО продолжает анализировать ситуацию относительно возможности такого сценария.

“Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов на 15 января… Нет никакого сомнения, что [президент РФ Владимир] Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны… Ничего не поменялось”, – отметил Данилов.

Единственное, что поменялось, – это понимание мотивов Путина в отношении Украины, добавил секретарь СНБО.

“Мир в конце концов понял, что происходит. Кто нападает или имеет желание напасть на Украину. Маски в последнее время все сняты”, – подчеркнул Данилов.

В частности, “кто этим вопросом занимается”, стало известно после заявления Франции и Германии, указал секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина готова к возможной российской агрессии.

“Будет ли война – этот вопрос сегодня остается открытым. Но мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовились довольно долго. Для нас это не было неожиданностью”, – резюмировал Данилов.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1573416346340929/

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

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