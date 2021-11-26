Старообрядцы осудили вывод капиталов в офшоры

«Для старообрядца вывод капитала за границу – предательское действие, он воспринимается как воровство. Если обратиться к истории купцов-староверов, то они все капиталы держали здесь, и пускали на благо общества», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам круглого стола о роли старообрядчества в истории и в современной России.

«Старообрядчество в плане бизнес-этики – достаточно оригинальное явление. Оно всегда несло в себе элементы, если так можно выразиться, социалистического отношения к деньгам. Прибыль была не самоцелью, а инструментом для достижения благосостояния общины, города и так далее. Этим деловая этика староверия отличается от капиталистической этики протестантизма», – отметил руководитель Всемирного союза староверов, предприниматель и меценат Леонид Севастьянов.

Собеседник напомнил, что старообрядческие купеческие семьи играли очень важную роль в становлении российского предпринимательства в XIX – начале XX века. «При этом они отличались от капиталистов в традиционном понимании – на первом плане были посты и молитвы, а не консюмеризм – тяга к потреблению», – подчеркнул Севастьянов.

«Поэтому после революции, когда старообрядцы из купеческого сословия вынуждены были эмигрировать, они испытывали серьезные финансовые проблемы. Ведь эти люди все оставили стране, включая свои коллекции художественные, особняки, капиталы. Многое из того, чем мы пользуемся сейчас, появилась благодаря староверам из купеческого сословия», – отметил собеседник.

По его оценке, принципы деловой этики остаются неизменными и по сей день. «В частности, для старообрядца вывод капитала за границу, в офшорные фирмы – предательское действие, он воспринимается как воровство», – подчеркнул Севастьянов.

В четверг в редакции газеты ВЗГЛЯД состоялся круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего». Участники обсуждения – представители старообрядческого сообщества и исследователи религий – в частности, отметили роль староверческих согласий и толков в сохранении демократических традиций, восходящих к Киевской Руси и новгородскому вече.

На прошедшем в середине октября семинаре «Религиозная альтернатива: пути развития Европы и РФ на переломе эпох» специалисты назвали сходство идей «ревнителей древнего благочестия» – и современных ценностей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Владимир Путин возвращает старообрядцам доверие к власти.