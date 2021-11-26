 

В Харькове в ДТП с грузовиком и несколькими легковыми авто погибло три человека

26.11.2021, 1:38, Новости дня
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Врио начальника следственного управления областной полиции Сергей Болвинов рассказал, что около 17.30 авто Chevrolet Nubira, которое ехало в сторону Харькова и пересекало перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулось с авто MAN, которое пересекало перекресток на красный сигнал.

“После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения”, – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель такси и двое его пассажиров, среди которых ребенок. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Водителя грузовика задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ВИДЕОВидео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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