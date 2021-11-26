 

Президент Чехии Земан возвращается в госпиталь

26.11.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщило Чешское ТВ.

«У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге и решил вернуться к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Несколько квартир обрушились в результате взрыва газа в Татарстане

11.03 / Новый кроссовер Nissan X-Trail получит трехцилиндровый турбомотор

04.09 / Путин считает, что нужно ввести “Талибан” в “семью цивилизованных народов”

21.10 / В Украине побили рекорд суточной вакцинации от коронавируса – привили 251 тыс. человек

29.11 / БТР насмерть задавил участника военной реконструкции в Петербурге

20.10 / Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о “таможенном безвизе” с ЕС

30.10 / Стало известно, что делал террорист перед атакой в Ницце

26.07 / Украинка Лынив стала первой женщиной – дирижером оперного фестиваля, основанного около 150 лет назад

16.10 / Forbes – выбираться из болота проблем Украине придётся самой — Вашингтон отодвинул её на второй план

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика