Президент Чехии Земан возвращается в госпиталь

У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщило Чешское ТВ.

«У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге и решил вернуться к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.