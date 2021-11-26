 

Кабмин Украины уволил врио Государственной налоговой службы Олейникова

26.11.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Олейников уволен “согласно поданному заявлению”.

Распоряжением №1503-р правительство назначило врио главы Госналоговой службы на другого замглавы ведомства Михаила Титарчука.

Контекст:

Олейников занимал должность врио главы Госналоговой службы с мая 2021 года.

3 ноября СМИ сообщили, что у Алексея Любченко, которого Рада в тот день отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у Олейникова и в центральном аппарате ГНС проходят обыски. 

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома и по месту работы в министерстве следственные действия не проводили. “То, что происходит, не имеет ко мне отношения”, – подчеркнул он.

В налоговой службе рассказали, что обыски связаны с нарушениями налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. Госналоговая в декабре 2020 и январе 2021 года проводила собственную проверку управления ГНС в Полтавской области “по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности”, в том числе по предприятиям, которые являются фигурантами в уголовном производстве.

Позднее в СБУ и НАБУ сообщили, что обыски в налоговой прошли в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением. “Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в “покрывании” мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям”, – заявили правоохранители. 

По словам Олейникова, обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий. По его словам, протокол обыска еще составляют. В то же время, чиновник заверил, что “было найдено все, что угодно, кроме денег”. “Также могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации”, – добавил Олейников.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского

14.09 / Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией

06.11 / Нефть дорожает после решения ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти

28.06 / Daily Mail – не открывая границы для американцев, ЕС рискует разгневать Трампа

22.05 / Clarín – «летального исхода можно было избежать» — семерых медиков обвинили в смерти Марадоны

12.08 / Названы сроки окончания строительства морского терминала в Калининградской области

21.10 / В Украине зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 c начала эпидемии, НБУ сохранил учетную ставку. Главное за день

25.11 / Названо место возгорания на шахте в Кузбассе

29.06 / Евросоюз и США приветствовали принятие закона о Высшей квалификационной комиссии судей

11.10 / На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика