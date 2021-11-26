 

Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»

26.11.2021, 1:38, Новости дня
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Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.

Родзянко пояснил, что для поездки из РФ в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.

Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.

Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».



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