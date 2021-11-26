 

В Казани задержали около 40 человек

26.11.2021, 1:29, Разное
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…на митинге против коронаврусных ограничений и QR-кодов.

В Казани на митинге против коронавирусных ограничений и QR-кодов задержали около 40 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

Участники акции скандировали «Долой QR-коды» и пели «Священную войну». Митинг прошел недалеко от здания мэрии и входа в кремль. По оценке «Коммерсанта», участие в нем приняли около 100 человек в основном среднего и старшего возраста.

Задержанных увезли с площади в трех автозаках. Их постепенно отпускают из отделений полиции с обязательствами о явке.

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Татарстан первым из регионов РФ ввел QR-коды на общественном транспорте. Помимо этого, в регионе действуют QR-коды для посещения практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 кв. метров. Также запрещена работа в ночное время всех заведений общепита и магазинов, за исключением аптек и автозаправочных станций.

Ведение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана заметно снизило пассажиропоток, пояснил замминистра транспорта республики Андрей Егоров. Введенные меры начали провоцировать конфликты между пассажирами и проверяющими.

* минюст внес в реестр незарегистрированных движений, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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