Стало известно о задержаниях по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области идут следственные действия, директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», – приводит сообщение СК ТАСС.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.

«Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные», – рассказал источник агентства. На месте происшествия продолжают работать следователи СК.

Между тем заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что причиной ЧП на шахте, по предварительным данным, стал взрыв метана.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», – сказал он.

Напомним, число пострадавших при задымлении в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 51.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. В шахте в этот момент находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Еще 35 человек остаются в шахте, местоположение их пока не установлено. Поисковые работы приостановили из-за опасной концентрации метана.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Шахта принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в тройку крупнейших производителей угля в России.