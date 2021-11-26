В Греции заявили о важности новых баз США для переброски войск в Восточную Европу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что доволен новым оборонным соглашением с США, по которому американцы получат новые базы на территории страны. Также он отметил важность порта Александруполис для переброски войск США в Восточную Европу.

Мицотакис сообщил в интервью газете The Washington Post, что он очень доволен соглашением с США, которое «открывает новые (базы)» для американцев в Греции, передает РИА «Новости».

«Самой важной из них является порт Александруполис, который находится на северо-востоке Греции, очень близко к Турции. Это было бы естественной точкой входа для войск США или НАТО в восточноевропейский регион», – добавил премьер.

США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября, получили в свое распоряжение несколько военных баз на территории страны, в том числе порт Александруполис на севере и военный лагерь рядом с ним.

Американцы отмечают стратегически важное расположение порта и подчеркивают, что с 2019 года порт играет ключевую роль в крупных военных учениях и операциях США, включая Defender Europe и Atlantic Resolve.

Греческие политики отмечают, что соглашение направлено против России, а база в Александруполисе становится плацдармом США для проведения антироссийской политики в регионе Юго-Восточной Европы.

На данный момент в порту Александруполис проходит крупнейшая в истории высадка американских войск. Через порт пройдут 120 вертолетов и тысяча боевых машин разного типа, военнослужащие, которые направятся в страны Восточной Европы.

Ранее министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Североатлантическому альянсу следует готовиться к длительной борьбе с Россией.

Между тем в Афинах и Салониках участники демонстраций сожгли американские флаги.

Напомним, Греки обвиняют США в поддержке хунты «черных полковников» в 1967–1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты приходят к американскому посольству с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация.